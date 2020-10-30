Пожар в промзоне под Рузой потушен

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Пожар в промзоне под Рузой удалось полностью потушить. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован, устанавливается его причина", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Известно, что пожар случился в промзоне в поселке Дорохово под Рузой. Возгорание охватило мешки с полимерами на открытой площадке.

Сообщалось, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Огонь охватил площадь в 2,5 тысячи квадратных метров.

В 18:18 возгорание удалось локализовать на площади в 900 квадратных метров.

Сейчас на месте случившегося находится лаборатория для замера предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в квартире на востоке Москвы. В результате происшествия погиб один человек.