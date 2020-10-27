Пожар на территории завода "Серп и Молот" ликвидирован

Фото: Москва 24
Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на территории завода "Серп и Молот" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по городу.
"Пожар потушен", – подтвердили в пресс-службе Агентству "Москва".
Там отметили, что ликвидация была объявлена в 1:12 по московскому времени. В тушении приняли участие 53 человека и 15 единиц техники.
О пожаре на бывшей территории завода "Серп и Молот" стало известно накануне. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Позже она увеличилась до 700 "квадратов".
По словам очевидцев, на месте происшествия наблюдается открытое горение на втором, третьем этаже и кровле.
В результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Вертолет направлен к месту крупного пожара на бывшем заводе "Серп и Молот"