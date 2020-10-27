Пожар на территории завода "Серп и Молот" ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на территории завода "Серп и Молот" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по городу.

"Пожар потушен", – подтвердили в пресс-службе Агентству "Москва".

Там отметили, что ликвидация была объявлена в 1:12 по московскому времени. В тушении приняли участие 53 человека и 15 единиц техники.

О пожаре на бывшей территории завода "Серп и Молот" стало известно накануне. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Позже она увеличилась до 700 "квадратов".

По словам очевидцев, на месте происшествия наблюдается открытое горение на втором, третьем этаже и кровле.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.