Площадь пожара в промзоне в Рузе увеличилась до 2,5 тыс квадратных метров

Фото: скриншот видео соцсети

Огонь в промзоне в поселке Дорохово под Рузой полыхает на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По данным МЧС, на открытой площадке горят мешки с полимерами.

По предварительной информации, пострадавших нет. На место пожара выехала лаборатория для замера ПДК вредных веществ.

Ранее в МЧС рассказали, что делать при пожаре. Кроме того, спасатели назвали подходящий для дома огнетушитель. В ведомстве также порекомендовали заранее потренироваться в применении противопожарного средства.