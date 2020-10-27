Фото: СУСК РФ по Калининградской области

Три человека погибли при пожаре в реабилитационном центре в Калининграде. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

"Сегодня, 27 октября, в ночное время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в здании на улице Гончарова в городе Калининграде обнаружены тела трех мужчин", – сообщили в пресс-службе СК.

По предварительным данным, в сгоревшем помещении располагался центр реабилитации алко- и наркозависимых. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК и криминалисты. Специалисты проводят необходимые следственные мероприятия, в том числе изучают документацию центра.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход следствия контролирует руководитель регионального управления СКР Дмитрий Бочаров.

Накануне пожар произошел на территории завода "Серп и Молот" в Москве. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Позже она увеличилась до 700. В ликвидации возгорания принимали участие 40 человек.

