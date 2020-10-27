10:07
Фото: СУСК РФ по Калининградской области
Три человека погибли при пожаре в реабилитационном центре в Калининграде. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.
"Сегодня, 27 октября, в ночное время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в здании на улице Гончарова в городе Калининграде обнаружены тела трех мужчин", – сообщили в пресс-службе СК.
По предварительным данным, в сгоревшем помещении располагался центр реабилитации алко- и наркозависимых. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК и криминалисты. Специалисты проводят необходимые следственные мероприятия, в том числе изучают документацию центра.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход следствия контролирует руководитель регионального управления СКР Дмитрий Бочаров.
Накануне пожар произошел на территории завода "Серп и Молот" в Москве. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Позже она увеличилась до 700. В ликвидации возгорания принимали участие 40 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: