При пожаре в Гольянове погиб один человек

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожар произошел в квартире на востоке Москвы. В результате происшествия погиб один человек, возгорание ликвидировано, сообщается на официальном сайте МЧС по столице.

"Благодаря слаженным действиям пожарных из соседней квартиры были спасены два человека, из них один ребенок. В 15:45 пожар локализован", – говорится в заявлении экстренного ведомства.

Загорелись личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров по адресу улица Байкальская, дом 41. По данным оперативной службы, в 15:48 пожар был потушен.

Ранее в МЧС рассказали, что делать при пожаре за дверью квартиры.

Кроме того, спасатели назвали подходящий для дома огнетушитель. В ведомстве также порекомендовали заранее потренироваться в применении противопожарного средства.