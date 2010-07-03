Пациентка поликлиники пожаловалась на избившего ее фельдшера

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Фельдшер поликлиники города Серова в Свердловской области избила местную жительницу после того, как та запросила свою амбулаторную карту. Пострадавшая Ольга Михеева пожаловалась на медработника агентству Ura.ru.

По словам Михеевой, она обратилась в регистратуру, чтобы получить свою амбулаторную карту и пройти обследование в Нижнем Тагиле. Женщина заметила, что ее карта в два раза тоньше обычного и пошла в кабинет экстренной помощи.

Она попросила у фельдшера Светланы Большаковой выписки, однако та отказалась предоставить пациентке документы на руки. Женщина уверят, что фельдшер накинулась на нее, когда она попыталась взять их сама.

Большакова якобы уперлась коленом в спину пациентки и стала "выворачивать" ей руки. После этого, по словам Михеевой, фельдшер отняла у нее документы и закинула их за батарею.

Михеева обратилась за помощью к главврачу поликлиники, где ей пообещали рассмотреть заявление в течение 30 дней. В полиции заявили, что пришлют сотрудника через час, но через четыре дня Михеева сама пришла в отделение, чтобы зафиксировать синяки. В Минздрав жалобы пациентки не поступали.

Как заявил начальник пресс-службы областного МВД РФ Валерий Горелый, службе участковых было поручено провести проверку произошедшего.

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