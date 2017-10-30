Врачи рассказали о состоянии раненой журналистки Татьяны Фельгенгауэр

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Врачи охарактеризовали состояние госпитализированной журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр как удовлетворительное.

Об этом РИА Новости рассказали в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

23 октября на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр напали в редакции. 48-летний Борис Гриц ранил ее ножом в горло, затем его задержала охрана.

Предполагается, что в момент атаки напавший находился в невменяемом состоянии. На допросе он утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Суд арестовал мужчину до 23 декабря.

Свою вину Гриц признал частично. Он подтвердил, что действительно нанес удар ножом, однако не имел умысла на убийство. Мужчина попросил не избирать ему суровую меру пресечения.

Родственник мужчины заявил, что ни у него, ни у других членов семьи проблем с психикой раньше не замечали. О напавшем также рассказал полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, который хорошо знал его семью.

Журналистка должна вернуться к работе удаленно 30 октября. Фельгенгауэр поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

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