Уголовное дело возбуждено после взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Об этом заявил секретарь антитеррористической комиссии региона Сергей Решетов, передает ТАСС.

"Проведенные правоохранительными органами мероприятия дают основания полагать, что на объекте транспортной инфраструктуры совершен акт незаконного вмешательства", – заявил Решетов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ ("Диверсия").

Сильный взрыв на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области произошел 28 сентября. В результате были повреждены "островки безопасности". Однако сами железнодорожные пути не были повреждены.