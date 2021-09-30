Людей эвакуировали из здания Россельхозбанка из-за задымления

Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев

На северо-западе Москвы эвакуировали людей из отделения Россельхозбанка из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В отделении Россельхозбанка, расположенном по адресу Строгинский бульвар, дом 5, произошло задымление на первом этаже", – сказал собеседник агентства.

О причинах задымления пока неизвестно.

Ранее из здания Высшей школы экономики в центре Москвы эвакуировали около 100 человек из-за пожара. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

