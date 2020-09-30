Совершивших побег из колонии в Дагестане заключенных задержали

Фото: ФСИН

Шесть заключенных, которые совершили побег из колонии в Дагестане, были задержаны. Об этом заявили в МВД республики, сообщает газета "Известия".

"Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии", – уточнили в правоохранительных органах.

Ранее появилась информация, что ГУ ФСИН по Дагестану начала проверку в связи с побегом шестерых заключенных из колонии в поселке Шамхал. Факт побега обнаружили поздно вечером 22 сентября. При обходе на контрольно-следовой полосе нашли подкоп, по которому и сбежали заключенные.

В скором времени по тревоге подняли личный состав сводного отряда УФСИН. Еще были выставлены временные розыскные посты. По горячим следам направили группы преследования.