Совершивших побег из колонии в Дагестане заключенных задержали

30 сентября, 14:24
Фото: ФСИН
Шесть заключенных, которые совершили побег из колонии в Дагестане, были задержаны. Об этом заявили в МВД республики, сообщает газета "Известия".
"Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии", – уточнили в правоохранительных органах.
Ранее появилась информация, что ГУ ФСИН по Дагестану начала проверку в связи с побегом шестерых заключенных из колонии в поселке Шамхал. Факт побега обнаружили поздно вечером 22 сентября. При обходе на контрольно-следовой полосе нашли подкоп, по которому и сбежали заключенные.
В скором времени по тревоге подняли личный состав сводного отряда УФСИН. Еще были выставлены временные розыскные посты. По горячим следам направили группы преследования.
За информацию о сбежавших в Дагестане заключенных заплатят 1 млн рублей
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