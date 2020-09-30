30 сентября, 13:08 (обновлено 30.09.2020 13:30)
Фото: AP Photo/Lewis Joly
В полиции Парижа опровергли сообщения о взрыве. Ранее о взрыве сообщило агентство Reuters.
Отмечалось, что звук разрыва был слышен и в пригородах французской столицы.
"Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", – заявили в полиции.
Ранее взрывы произошли на складе боеприпасов в городе Билина в Устецком крае на северо-западе Чехии. Жильцов расположенных рядом со складом домов эвакуировали.
На прошлой неделе взрыв произошел у гостиницы в городе Чжухай на юге Китая. Рядом с эпицентром находились десятки прохожих. Два человека получили легкие травмы, один – ожоги.
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