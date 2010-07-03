СК начал проверку после утечки личных данных сотрудников РЖД

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Столичное управление СК на транспорте начало доследственную проверку по факту неправомерного доступа к цифровой информации в ОАО "РЖД", передает Агентство "Москва".

По данным следствия, злоумышленники путем взлома получили доступ к фотографиям и персональной информации сотрудников компании, которая позволяет установить их личность, должность и контактные данные. Затем эти сведения опубликовали в свободном доступе в Сети.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Компания "РЖД" начала собственную внутреннюю проверку.

Ранее СМИ писали, что в открытых интернет-источниках появились персональные данные более 700 тысяч сотрудников "РЖД", а именно их ФИО, даты рождения, домашние адреса, номера СНИЛС, фотографии и мобильные телефоны.