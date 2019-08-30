Поезда на зеленой ветке метро следуют с увеличенными интервалами

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов, передает ТАСС.

По словам оператора горячей линии столичной подземки, составы "следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам".

Уточняется, что сбой произошел между станциями "Динамо" и "Аэропорт". Сейчас движение вводится в график.

Ранее из-за незапланированной остановки поезда с увеличенным интервалом следовали несколько электричек Рижского направления МЖД. Состав быстро убрали с пути, но понадобилось время, чтобы ввести пригородные поезда в привычный график. Сейчас составы вновь курсируют по обычному расписанию.