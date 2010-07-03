Поклонник Земфиры объяснил, зачем разбил стекла в ее машине

Фото: скриншот видео МВД

Поклонник Земфиры объяснил, зачем разбил стекла ее автомобиля Mercedes. Видео разговора с ним появилось в соцсетях.

По словам мужчины, его задержали "ни за что". "Я ничего не делал. Стоял на улице, подъехали сотрудники полиции, начали спрашивать, кто–чего", – рассказал он. Поклонник певицы признался правоохранителям, что сам повредил боковые стекла иномарки. После этого его посадили в полицейскую машину и увезли.

"Я пытался добиться того, чтобы у машины сработала сирена, чтобы хозяин автомобиля вышел и я с ним пообщался", – пояснил мужчина. "Но в итоге я понял, что сигнализация не работает. И только когда я двери открыл, заработала сирена, и все на этом, все закончилось", – добавил он.



Видео: Агентство "Москва"

Поклонник Земфиры не стал отрицать свою вину. "Да, я знал, чья это машина, но я не ожидал, что у нас этот вопрос дойдет до каких-то инстанций", – признался он, не называя имени певицы. По словам мужчины, он "хотел выйти на конфликт" со звездой, так как ему не удавалось переговорить с ней, обсудить "личные вопросы", чтобы "не стоять в том тупике", в который он зашел. Однако певица, по словам мужчины, уходила от разговора под предлогом, что ей надо работать или что он "к ней пришел требовать какие-то деньги". Мужчина также отметил, что уже четыре года "бегает" за певицей, но у него никак не получается добиться с ней встречи.

Заявление об инциденте с автомобилем поступило в полицию от Земфиры вечером 27 июля. Исполнительница сообщила, что неизвестный разбил два стекла в ее Mercedes во дворе жилого дома в центре Москвы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину.

В отношении 35-летнего жителя столицы, работающего грузчиком, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ущерб от его действий оценили в 17,3 тысячи рублей. Как уточнили в полиции, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

