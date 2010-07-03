Поклонник Земфиры объяснил, зачем разбил стекла в ее машине

14:42
14:42
Поделиться в социальных сетях:
Фото: скриншот видео МВД
Поклонник Земфиры объяснил, зачем разбил стекла ее автомобиля Mercedes. Видео разговора с ним появилось в соцсетях.
По словам мужчины, его задержали "ни за что". "Я ничего не делал. Стоял на улице, подъехали сотрудники полиции, начали спрашивать, кто–чего", – рассказал он. Поклонник певицы признался правоохранителям, что сам повредил боковые стекла иномарки. После этого его посадили в полицейскую машину и увезли.
"Я пытался добиться того, чтобы у машины сработала сирена, чтобы хозяин автомобиля вышел и я с ним пообщался", – пояснил мужчина. "Но в итоге я понял, что сигнализация не работает. И только когда я двери открыл, заработала сирена, и все на этом, все закончилось", – добавил он.
Заявление об инциденте с автомобилем поступило в полицию от Земфиры вечером 27 июля. Исполнительница сообщила, что неизвестный разбил два стекла в ее Mercedes во дворе жилого дома в центре Москвы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину.
В отношении 35-летнего жителя столицы, работающего грузчиком, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ущерб от его действий оценили в 17,3 тысячи рублей. Как уточнили в полиции, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Полиция задержала грузчика, разбившего стекла в машине Земфиры
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: