Против разбившего стекла в машине Земфиры возбудили дело

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Мужчина, разбивший стекла в "Мерседесе" певицы Земфиры, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

35-летнего жителя столицы, работающего грузчиком, обвиняют по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ущерб от его действий составил не менее 17,3 тысячи рублей. Сама пострадавшая оценила ущерб как значительный.

В полиции добавили, что подозреваемый полностью изобличен в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Об инциденте стало известно в понедельник. Заявление от певицы поступило в правоохранительные органы поздно вечером 27 июля. Она сообщила, что во дворе жилого дома в центре Москвы неизвестный разбил два стекла в ее "Мерседесе". Прибывшие на место полицейские задержали 35-летнего мужчину. Тот признал вину, объяснив, что пытался привлечь к себе внимание знаменитости.