Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:34

Неизвестная под предлогом покупки кресла похитила у москвички 900 тысяч рублей

происшествия

10:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/ilkaydede

Неизвестная девушка под предлогом покупки кресла похитила у москвички 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что 12 июля в ОВД "Якиманка" поступило заявление от женщины, которая сообщила о хищении денежных средств. Она рассказала, что выставила в интернет объявление о продаже кресла, на которое откликнулась некая Людмила. По ее словам, девушка предложила ей перевести деньги и попросила дойти к любому банкомату для подключения пакета "Эконом".

"Заявительница выполнила указания девушки и поменяла пин-код на своей банковской карте. После этого она обнаружила, что со счетов произошло списание денежных средств в сумме 900 тысяч рублей", – рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали квартиру индивидуального предпринимателя 1967 года рождения на Университетском проспекте. Злоумышленники забрали деньги, двое наручных часов и ювелирные изделия. Общий ущерб составил около 1,7 миллиона рублей.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика