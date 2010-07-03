Неизвестная под предлогом покупки кресла похитила у москвички 900 тысяч рублей

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Неизвестная девушка под предлогом покупки кресла похитила у москвички 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что 12 июля в ОВД "Якиманка" поступило заявление от женщины, которая сообщила о хищении денежных средств. Она рассказала, что выставила в интернет объявление о продаже кресла, на которое откликнулась некая Людмила. По ее словам, девушка предложила ей перевести деньги и попросила дойти к любому банкомату для подключения пакета "Эконом".

"Заявительница выполнила указания девушки и поменяла пин-код на своей банковской карте. После этого она обнаружила, что со счетов произошло списание денежных средств в сумме 900 тысяч рублей", – рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали квартиру индивидуального предпринимателя 1967 года рождения на Университетском проспекте. Злоумышленники забрали деньги, двое наручных часов и ювелирные изделия. Общий ущерб составил около 1,7 миллиона рублей.

