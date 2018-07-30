Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Тверской суд Москвы арестовал 17-летнего уроженца чеченского села Ведено Илеса Бериева, который напал на полицейского в центре столицы.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как обвиняемый несовершеннолетний, передает Агентство "Москва".

Обвиняемый сообщил, что ранее судим не был.

Как отмечается, Бериева арестовали до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который в пятницу, 27 июля, напал с ножом на полицейского в центре Москвы. Инцидент произошел у дома № 33 на 1-й Брестской улице. По данным МВД, преступник набросился на полицейского с ножом и, ранив его, скрылся.