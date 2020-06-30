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Москва 24

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Происшествия

12:10

На съемочную группу сериала составили протокол из-за перекрытия движения в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали проверку из-за перекрытия движения съемочной группой в центре столицы. Составлен протокол об административном правонарушении, заявил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

"В ОМВД России по Пресненскому району поступило сообщение о том, что в Спиридоньевском переулке съемочная группа перегородила проезжую часть", – поделился собеседник.

Стражи порядка, прибыв на место, обнаружили, что ведутся съемки сериала "Беспринципные". Во время работы члены группы перекрыли проезжую часть.

В скором времени туда прибыл наряд ДПС, зафиксировавший нарушение. Сейчас продолжается расследование по данному факту.

Ранее говорилось, что новый крупный штраф для автомобилистов появится в КоАП. За остановку машины на детских игровых, спортивных и площадках отдыха и за проезд по ним грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

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