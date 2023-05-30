Четыре человека обратились к врачу после посещения бассейна в фитнес-клубе в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Четыре человека обратились к врачу из-за жжения в глазах и сильного кашля после посещения бассейна в одном из фитнес-клубов на северо-востоке Москвы 29 мая, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, опрашиваются сотрудники данного фитнес-центра, изучается служебная документация, выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Пострадавшие прошли обследования, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что четверо школьников из Санкт-Петербурга оказались в реанимации из-за отравления. По информации источника, подростков обнаружили в районе торгового центра.

Отмечается, что школьники пришли в торговый центр около пяти вечера, перемещались по нему хаотично, их координация и походка были нарушены. Через некоторое время дети начали падать, им стало плохо, добавил источник.