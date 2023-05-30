Россияне протаранили шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией

Фото: телеграм-канал "ГраницаBYPL Польша – Литва – Беларусь"

Семья с российским гражданством вместе с тремя детьми пыталась на автомобиле прорваться через польско-белорусскую границу, протаранив шлагбаум, сообщает радиостанция RMF FM.

В автомобиле BMW со шведскими регистрационными номерами находились мужчина и женщина с российским гражданством, а также ребенок с паспортом РФ и двое детей со шведскими паспортами, отметили на радиостанции.

"Российская семья протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан", – указано в сообщении.

По данным радиостанции, когда польский пограничник забрал паспорта россиян для проверки, автомобиль резко поехал в сторону границы с Белоруссией, протаранив шлагбаум. Машина наехала на развернутые шипы и остановилась на пограничном мосту.

Задержанному россиянину предъявят обвинения в попытке насильственного пересечения границы и причинении материального вреда.

Как уточнили в польском издании, детям, которые успешно добрались до Белоруссии вместе с россиянкой, было запрещено покидать территорию Швеции.

Ранее сообщалось, что гражданин Франции протаранил шлагбаум на польской границе в попытке попасть в Россию. Польские пограничники заявили, что у мужчины не было необходимых документов для пересечения границы.

Как уточнил француз, он хотел связать с Россией свою дальнейшую жизнь.