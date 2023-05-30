14:51Происшествия
Появилось видео с моментом наезда BMW на пешеходов в Мытищах
Авария произошла утром во вторник, 30 мая. Автомобиль BMW столкнулся с другой машиной в районе дома № 17 на Олимпийском проспекте, после чего выехал на тротуар, где сбил трех человек. Пострадавшие были доставлены в больницу, а 16-летнему подростку медицинскую помощь оказали на месте случившегося.
Надзорного ведомство намерено проконтролировать ход расследования данного инцидента.
Ранее водитель автомобиля сбил девятилетнего ребенка, который направлялся по пешеходному переходу на Люблинской улице в Юго-Восточном административном округе столицы. В результате случившегося мальчик попал в больницу. Прокуратура округа взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего.
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