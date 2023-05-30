Появилось видео с моментом наезда BMW на пешеходов в Мытищах

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Водитель BMW сбил трех пешеходов на тротуаре Олимпийского проспекта в Мытищах. Прокуратура Московской области опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором виден момент происшествия.

Авария произошла утром во вторник, 30 мая. Автомобиль BMW столкнулся с другой машиной в районе дома № 17 на Олимпийском проспекте, после чего выехал на тротуар, где сбил трех человек. Пострадавшие были доставлены в больницу, а 16-летнему подростку медицинскую помощь оказали на месте случившегося.

Надзорного ведомство намерено проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее водитель автомобиля сбил девятилетнего ребенка, который направлялся по пешеходному переходу на Люблинской улице в Юго-Восточном административном округе столицы. В результате случившегося мальчик попал в больницу. Прокуратура округа взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего.