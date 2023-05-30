В Генконсульстве РФ подтвердили гибель россиянки при крушении яхты на озере в Италии

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Гражданка России Анна Божкова погибла при крушении моторной яхты на озере Лаго-Маджоре в Италии. Информацию об этом РИА Новости подтвердили в Генконсульстве РФ в Милане.

"Действительно, погибшая в воскресенье Анна Божкова была гражданкой России и с 2014 года постоянно проживала в Италии", – говорится в сообщении.

Женщине было 50 лет. По информации издания VareseNews, она была супругой итальянского шкипера.

Яхта затонула в озере 28 мая. На судне находились 25 человек при допустимости 15 пассажиров. Жертвами катастрофы также стали 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбы еврейского государства, а также два сотрудника итальянских секретных служб: 62-летний мужчина и 53-летняя женщина. Другим пассажирам удалось выжить, доплыв до берега.

Тела двух погибших обнаружили на дне озера утром 30 мая. Водолазы достали их с глубины 15 метров.

