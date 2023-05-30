Миссия НАТО сообщила об усилении своего присутствия в муниципалитетах на севере Косова

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Миссия НАТО в Косове и Метохии (KFOR) сообщила об усилении своего присутствия в четырех муниципалитетах на севере Косова. Это необходимо, чтобы снизить риск эскалации, сообщает РИА Новости.

Также миссия KFOR отметила, что миротворцы действовали в рамках мандата ООН, но подразделения на севере подверглись атаке толпы. Косовская полиция в то же время заявляет, что ситуация шаткая, но мирная.

29 мая протестующие собрались перед зданиями органов местной власти и потребовали отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Тогда представители международных сил безопасности НАТО (KFOR) атаковали протестующих. Они применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позднее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители KFOR не защитили сербов. По словам Вучича, косовский сотрудник спецназа открыл огонь из автомата Калашникова по сербам.