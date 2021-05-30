Представитель правительства ЦАР подтвердил гибель россиян при взрыве

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Информацию о взрыве в Центральноафриканской Республике, в результате которого погибли трое россиян и двое местных полицейских подтвердил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги, сообщает РИА Новости.

"Да, это информация, которую мне предоставила несколько часов назад полиция", – отметил он.

Казаги также осудил произошедшее и назвал его преступным актом.

Уточняется, что взрыв произошел в деревне Бандиба на северо-западе страны. Мины установили вооруженные повстанцы, на них подорвались две полицейских машины. Погибли три россиянина и два полицейских ЦАР, также пятеро человек пострадали.