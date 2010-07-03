Движение на участке улицы Верхние Поля восстановлено

Фото: Москва 24

Движение транспорта на участке улицы Верхние Поля в сторону Белореченской восстановлено. Ранее его пришлось перекрыть из-за ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

"Движение восстановлено", − сказано в сообщении.



30 мая на улице Верхние Поля произошло крупное ДТП. В районе дома № 46а, строения 4 cтолкнулись четыре автомобиля. После этого инцидента движение в сторону Белореченской улицы было временно перекрыто.