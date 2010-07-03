Движение на участке улицы Верхние Поля перекрыто

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Движение транспорта на участке улицы Верхние Поля в сторону улицы Белореченской перекрыто. Здесь произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) .

"На улице Верхние Поля, дом № 46а, строение 4 произошло ДТП c участием четырех автомобилей. Движение в сторону улицы Белореченская перекрыто", – сообщил ЦОДД.

Никто не пострадал. На месте сейчас работают оперативники. Объехать место аварии можно по улице Капотне, советует центр.

