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Москва 24

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Происшествия

05:38

Пожар охватил 17 рыбацких домиков под Воронежем

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 рыбацких домиков оказались охвачены пожаром в Рамонском районе Воронежской области. По информации представителя экстренных служб региона, существует угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения.

"В населенном пункте Радчино горят 17 рыбацких домиков на площади 300 квадратных метров", – подтвердил представитель экстренных служб.

Как пишет РИА Новости, общая площадь возгорания на данный момент составляет 300 квадратных метров.

В экстренных службах добавили, что пожару присвоен третий уровень сложности. В тушении огня задействованы 62 человека и 18 единиц техники.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Ранее стало известно о пожаре в одном из отелей на юге Москвы. Возгорание произошло на улице Шухова.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Четыре человека были эвакуированы из здания сотрудниками экстренных служб.

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