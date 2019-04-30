В Большом Николоворобинском переулке произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Возгорание произошло на верхних этажах строящегося железобетонного монолитного здания в Большом Николоворобинском переулке, сообщили Москве 24 в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Возгорание происходило на площади около 20 метров квадратных, в настоящее время оно ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.