В Москве арестовали мужчину по обвинению в убийстве жителя Химок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольгу Врадий.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городскому округу Химки ГСУ СК России по Московской области судом в отношении обвиняемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление полученной доказательственной базы", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что 27 апреля на одной из улиц города был обнаружен труп 35-летнего мужчины. Подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками вневедомственной охраны во время патрулирования района. Задержанным оказался 42-летний уроженец Костромской области.
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