Женщина убила 1,5-годовалую дочь, приняв ее за "опасную" куклу

В Кемеровской области суд приговорил к 12 годам колонии жительницу областного центра, убившую полуторагодовалую дочь, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в январе 2018 года в одной из квартир Заводского района областного центра. Также в квартире находилась мать ребенка в состоянии наркотического опьянения.
Допросить задержанную удалось лишь через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотиков ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой исходит опасность. Обвиняемая нанесла дочери несколько ножевых ранений.
В ходе предварительного следствия обвиняемой провели психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установлено, что в момент совершения преступления женщина расстройством психики не страдала.
Однако на фоне употребления наркотиков она не могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. При этом они носили целенаправленный характер.
Также установлено, что накануне визита работников органов опеки она приводила себя и жилище в порядок, не вызывая таким образом у сотрудников никаких подозрений.
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