Задержан один из участников похищения мужчины на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Электростали возбуждено дело о похищении человека. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по области.

В среду, 24 апреля, в полицию обратился 24-летний мужчина. Он рассказал, что вблизи станции метро "Семеновская" в Москве двое неизвестных под предлогом покупки автомобиля насильно посадили его в машину и вывезли в лесной массив Электростали. Там они привязали мужчину скотчем к дереву и скрылись на машине потерпевшего.

По горячим следам удалось задержать одного из злоумышленников. На автомобиле потерпевшего он успел уехать в Рязанскую область. Задержанным оказался 47-летний уроженец Кемеровской области.

Мужчина отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.