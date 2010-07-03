Крупный магазин загорелся под Пятигорском

Пламя охватило крупный магазин "21 век" под Пятигорском. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ставропольский главк МЧС.

Как уточнил глава пресс-службы регионального ведомства Олег Дегтярев, полыхающее одноэтажное здание стоит на окраине поселка Горячеводский в Предгорном районе.

Сейчас уточняется, были ли в магазине люди. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.

Очаг возгорания находился в магазине с автомаслами. Огонь тушат 45 человек и 16 единиц техники.

