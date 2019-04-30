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09:57 (обновлено 30.04.2019 10:07)

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская Тишина"

происшествия

09:57

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Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Следователи задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская тишина", жертвами отравления которыми стали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1984 года рождения. На допросе он подтвердил факт передачи наркотиков в следственный изолятор. Мужчине предъявили обвинение.

В ночь на 24 апреля в СИЗО обнаружили троих заключенных, отравившихся неизвестным веществом. После случившегося началась проверка, было возбуждено уголовное дело.

Во ФСИН предположили, что арестанты могли погибнуть из-за наркотиков. В СИЗО заявили, что наркотик и неизвестное вещество арестантам передали прямо в камеры, в продуктовой посылке.

происшествия

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