Движение перекрыто на съезде с проспекта Генерала Дорохова на ТТК из-за ДТП

Фото: Москва 24

Грузовик опрокинулся на съезде с проспекта Генерала Дорохова на внешнюю сторону ТТК. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение на данном участке временно перекрыто. На месте работают оперативные службы города. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на стоящую машину городских служб на Третьем транспортном кольце.

Авария произошла в районе пересечения с Шмитовским проездом. По предварительным данным, пострадал один человек.