Тело второго погибшего обнаружено в опрокинувшемся судне в Ленобласти

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Водолазы обнаружили тело второго погибшего в опрокинувшемся судне на заводе в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, женщина", – рассказала представитель СК РФ.

Ранее водолазы обнаружили тело мужчины в хвостовой части судна.

Строящееся на заводе судно опрокинулось в Ленинградской области вечером 30 марта. Инцидент произошел в поселке Саперное.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Шесть человек успели самостоятельно эвакуироваться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.