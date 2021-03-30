Тело мужчины обнаружили на опрокинувшемся судне в Ленобласти

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Водолазы обнаружили тело мужчины на опрокинувшемся на заводе судне в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах, [это] мужчина", – говорится в сообщении.

Строящееся на заводе судно опрокинулось в Ленинградской области вечером 30 марта. Инцидент произошел в поселке Саперное.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Шесть человек успели самостоятельно эвакуироваться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

