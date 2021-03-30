Строящееся на заводе судно опрокинулось в Ленобласти

Фото: телеграм-канал Baza

Строящееся судно накренилось на судостроительном заводе "Пелла" в поселке Саперное в Ленинградской области. В результате в трюм стала поступать вода, заявили ТАСС представители МЧС по региону.

"По системе 112 поступила информация, что строящееся судно получило крен. Находится на воде, затапливаются трюмы", – уточнили в экстренном ведомстве.

Из-за инцидента, по предварительным данным, пострадали два человека. Им оказали помощь на месте.

Шесть человек эвакуировались самостоятельно. На месте готовятся к проведению операции по поиску других людей на борту.

Ранее в мире начали подсчитывать последствия Суэцкого простоя. Для того чтобы возобновить движение в нормальном графике, администрация работает круглосуточно, однако на это понадобится до трех суток.