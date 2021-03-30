Два работника пострадали при опрокидывании судна в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Подъем"

При опрокидывании судна в Ленинградской области пострадали два человека. Местонахождение еще двух пока неизвестно. Об этом сообщает РИА Новости.

Обнаруженных пострадавших госпитализировали с переломами ребер. Известно, что 6 человек сумели выбраться самостоятельно.

Сейчас проводятся работы по установлению местонахождения оставшихся двоих сотрудников.

По факту происшествия следственным управлением СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее стало известно, что строящееся судно накренилось на судостроительном заводе "Пелла" в поселке Саперное. В результате в трюм стала поступать вода. На месте продолжают работать спасательные службы.