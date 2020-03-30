Фигуру лошади похитили в одном из дворов Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставочную фигуру лошади похитили в одном из дворов столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

28 марта местный житель обратился в правоохранительные органы. Он рассказал, что неизвестный украл выставочную фигуру лошади во дворе дома по адресу: 3-й Красносельский переулок, дом 19.

По факту похищения в столичном МВД проводят проверку. Похититель скрылся в неизвестном направлении.

Ранее в центре Москвы была совершена кража велосипеда у доставщика еды. Он оставил транспорт, чтобы забрать заказ для клиента. Выйдя из ресторана, он обнаружил пропажу.

Также в Москве мужчина угрожал убийством кровельщику, который проводил ремонтные работы, по мнению задержанного, слишком шумно.