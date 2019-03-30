В Нальчике на кондитерской фабрике вспыхнул пожар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Здание кондитерской фабрики загорелось на площади 2000 квадратных метров в Нальчике, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Имеются данные об одном пострадавшем.

Сигнал о возгорании на улице Северная поступил спасателям в 16:58 по местному времени. В 19:37 пожар был локализован.

В субботу, 30 марта, еще один крупный пожар произошел Краснодаре. Там загорелся металлический ангар на Ростовском шоссе. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров.