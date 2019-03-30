В Краснодаре горит ангар на площади 700 "квадратов"

Пожар в металлическом ангаре на Ростовском шоссе в Краснодаре распространился на площади 700 квадратных метров. На сайте МЧС говорится, что объявлен четвертый номер сложности пожара.

К месту происшествия направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Существует угроза перехода пожара на соседний склад.

"В непосредственной близости по противоположной стороне улицы находятся жилые дома", – уточнили в спасательном ведомстве. Предварительно установлено, что в ангаре хранится мебель.

К 11:48 по местному времени пожарные справились с огнем. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.