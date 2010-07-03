От разрыва сердца умерла бабушка жертвы ДТП на Можайке

Бабушка одной из жертв смертельной аварии, которая произошла на Можайском шоссе в Москве, скончалась. Женщина умерла от разрыва сердца после сообщения о гибели 35-летней внучки, сообщает телеканал Москва 24.

ДТП, в котором погибли женщина и ребенок, произошло 24 марта. Столкнулись Mercedes Gelandewagen, на огромной скорости выскочивший на полосу встречного движения, и "Нива". Мужчину-водителя "Нивы" доставили в больницу. Водитель иномарки Муслим Джамбеков скрылся с места аварии.

29 марта подозреваемый явился с повинной в полицию в Грозном после требования главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина признал, что авария произошла по его вине, он принес соболезнования родным погибших.

Ранее стало известно, что Джамбеков доставлен из Грозного в столицу.