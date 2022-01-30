Пожар в здании РЖД в Амурской области потушили

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар в административном здании РЖД в Амурской области удалось полностью потушить. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные регионального главка МЧС.

Ликвидация пожара произошла в 05:37. Возгорание удалось потушить на площади почти 3,5 тысячи квадратных метров.

В результате случившегося никто не пострадал.

Инцидент произошел накануне в городе Тында на Привокзальной улице в доме номер 2. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 21:10.

Позднее в МЧС отчитались о локализации возгорания на площади 5 тысяч "квадратов".