Пожар в здании РЖД в Амурской области локализовали

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар в административном здании РЖД в Амурской области удалось локализовать. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы МЧС.

"В 22:46 – локализация пожара", – заявили в ведомстве.

Площадь пожара на данный момент составляет 5 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В тушении возгорания участвуют 29 человек и 8 единиц техники. Кроме того, к ликвидации привлечен пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в городе Тында на Привокзальной улице в доме номер 2. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 21:10.