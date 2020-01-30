Задержан кассир столичного магазина, подозреваемый в убийстве посетителя

Фото: телеграм-канал “Московские новости”

Кассир магазина на юго-западе столицы задержан по подозрению в убийстве посетителя, который не оплатил товар, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в полицию 27 января поступило сообщение из судмедцентра, в котором говорилось, что им накануне доставили тело 39-летнего мужчины.

"29 января в Московской области сотрудники уголовного розыска задержали кассира магазина на Симферопольском шоссе 1994 года рождения, который в ходе возникшего конфликта из-за неоплаченного товара нанес посетителю телесные повреждения, в результате которых он скончался", – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудник сетевого магазина "Пятерочка" в Домодедове напал на посетителя.

Кадры, где мужчина в униформе магазина возле касс избивает мужчину, появились в Сети. Другие работники супермаркета пытаются остановить своего коллегу, но безуспешно. Молодой человек преследовал покупателя даже на улице.

