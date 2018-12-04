04 декабря 2018, 18:14Происшествия
Избивший пассажира электрички охранник получил сотрясение мозга
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Сотрясение мозга и множественные ушибы диагностировали у охранника пригородной электрички после драки с безбилетником, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ЦППК.
В пресс-службе перевозчика отметили, что пассажир, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки билетов, он отказался платить за проезд, высказывая свое недовольство с помощью нецензурной лексики.
Его вывели в тамбур, где он и спровоцировал драку. При остановке электропоезда охранник в целях безопасности других пассажиров попытался вывести мужчину на платформу. Однако безбилетник продолжил драться и вести себя агрессивно.
Сейчас охранник находится в больнице. Мужчина намерен написать заявление в полицию. Он уже дал показания, у компании запросили видео с регистратора кассира-контролера.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, сделанная очевидцами. На ней охранник наносит удары мужчине, лежащему на платформе во время остановки поезда.
Московско-Ярославская транспортная прокуратура инициировала проверку.
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