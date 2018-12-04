Избивший пассажира электрички охранник получил сотрясение мозга

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрясение мозга и множественные ушибы диагностировали у охранника пригородной электрички после драки с безбилетником, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ЦППК.

В пресс-службе перевозчика отметили, что пассажир, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки билетов, он отказался платить за проезд, высказывая свое недовольство с помощью нецензурной лексики.

Его вывели в тамбур, где он и спровоцировал драку. При остановке электропоезда охранник в целях безопасности других пассажиров попытался вывести мужчину на платформу. Однако безбилетник продолжил драться и вести себя агрессивно.

Сейчас охранник находится в больнице. Мужчина намерен написать заявление в полицию. Он уже дал показания, у компании запросили видео с регистратора кассира-контролера.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, сделанная очевидцами. На ней охранник наносит удары мужчине, лежащему на платформе во время остановки поезда.

Московско-Ярославская транспортная прокуратура инициировала проверку.

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