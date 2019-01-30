Автоматическая система пожаротушения не сработала в аквапарке "Мореон"

При возгорании в аквапарке "Мореон"

автоматическая система пожаротушения не сработала. При этом системы дымоудаления и оповещения о пожаре сработали как положено, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

По словам представителя экстренных служб, системы дымоудаления и оповещения о возгорании являются "основными для противопожарной защиты здания и спасения людей при пожаре". Как пояснил собеседник агентства, автоматическая система пожаротушения − лишь дополнительное средство для противодействия ЧП.

Ранее сообщалось о пожаре в сауне аквапарка "Мореон" на Голубинской улице. Из здания были эвакуированы 1,5 тысячи человек. В настоящее время пожар ликвидирован.