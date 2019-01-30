В аквапарке "Мореон" произошло возгорание

Из многофункционального комплекса "Мореон" эвакуировали посетителей в связи с задымлением, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в сауне на втором этаже дома №16 на улице Голубинская.

В настоящее время пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В экстренных службах сообщили, что из здания были эвакуированы 1,5 тысячи человек. Пожарно-спасательные подразделения проводят проверку всех помещений.