Пиротехника попала в окна квартиры в Щербинке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичной Щербинке салют попал в окна квартиры и выбил стекла, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным службы, в данный момент выясняются детали произошедшего. Сведения о пострадавших при инциденте отсутствуют.

Между тем москвичей и гостей города призвали не запускать салюты и не использовать петарды во время празднования Нового года на фоне частых случаев провокаций.

Эксперты напомнили, что нельзя использовать пиротехнику на балконах, рядом с жилыми домами, елями и в помещениях. Горожан предупреждают, что это может спровоцировать возгорание. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции напомнил о ситуациях, когда залпы попадали в окна, машины и мусорные контейнеры.