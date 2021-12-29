Склад с поддонами загорелся в Мытищах на 1,2 тыс квадратных метров

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Склад с деревянными поддонами загорелся на площади около 1 200 квадратных метров в подмосковных Мытищах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло в деревне Беляниново на Промышленном проезде. Склад с поддонами горит по всей площади размером 40 на 30 метров.

В ведомстве сообщили, что на место ЧП направлены дежурные подразделения.

Ранее склад с сантехникой загорелся в подмосковном Подольске. Возгорание произошло на улице Промышленной. Огонь вспыхнул на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

